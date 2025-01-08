У Раді повідомили, коли саме можливі вибори після війни

Олена Шуляк сказала, що мінімальний період, коли усі готуватимуться до проведення виборів, – це пів року.

Проведення виборів в Україні можливе через шість місяців після закінчення воєнного стану.

Про це голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила у інтерв'ю "РБК-Україна".

Народна депутатка відповіла на запитання про те, скільки після завершення воєнного стану потрібно буде мінімально часу на організацію прозорих, демократичних виборів.

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"В грудні позаминулого року збиралися всі парламентські фракції і групи. Це були так звані "Діалоги Моне", де був підписаний відповідний документ: всі погоджуються з тим, що проведення виборів можливе через шість місяців після закінчення воєнного стану", – розповіла Шуляк.

"Тобто пів року – це мінімальний період, коли всі будуть готуватися до проведення виборів і на технічному рівні, і на рівні ухвалення відповідного законодавства", – додала політикиня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Верховна Рада ухвалить дату наступних виборів, щойно буде скасовано воєнний стан.

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