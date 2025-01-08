В Раде сообщили, когда именно возможны выборы после войны

Елена Шуляк сказала, что минимальный период, когда все будут готовиться к проведению выборов, – это полгода.

Проведение выборов в Украине возможно через шесть месяцев после окончания военного положения.

Об этом глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила в интервью "РБК-Украина".

Народная депутат ответила на вопрос о том, сколько после завершения военного положения нужно будет минимально времени на организацию прозрачных, демократических выборов.

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"В декабре позапрошлого года собирались все парламентские фракции и группы. Это были так называемые "Диалоги Моне", где был подписан соответствующий документ: все соглашаются с тем, что проведение выборов возможно через шесть месяцев после окончания военного положения", – рассказала Шуляк.

"То есть полгода – это минимальный период, когда все будут готовиться к проведению выборов и на техническом уровне, и на уровне принятия соответствующего законодательства", – добавила политик.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Верховная Рада примет дату следующих выборов, как только будет отменено военное положение.

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