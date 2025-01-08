Ночью армия РФ ударила беспилотниками: сколько БпЛа сбила ПВО

Ночью на среду, 8 января, российская оккупационная армия атаковала регионы Украины ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям. Враг запустил 62 дрона. Силы ПВО уничтожили 42 цели.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, 22 российских беспилотника-имитатора были локационно потеряны. Три из них улетели в направлении Российской Федерации, а один – в Беларусь. В свою очередь, ПВО работала по враждебным целям в нескольких областях.

"Подтверждены убытки 41-го ударного БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях", — сообщило Командование.

Заметим, что захватчики запускали беспилотник по направлениям Орла, Курска, Брянска, Приморско-Ахтарского.

Как сообщалось, в эту ночь российские беспилотники атаковали Киевскую область. Воздушная тревога в области продолжалась семь часов.

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