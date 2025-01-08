Что происходит на основных направлениях фронта: детали от Генштаба

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 176 боевых столкновений. Вчера, 8 января, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 45 авиационных ударов, сбросил 93 КАБ, кроме того, привлек для поражения 2021 дрон-камикадзе. Также враг совершил около пяти тысяч артиллерийских обстрелов, из них 139 из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Ситуация на ключевых направлениях фронта

В Генштабе добавляют, что противник наносил авиационных ударов, в частности в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское, Дилиевка, Торецк, Екатериновка, Петровка, Покровск, Степное, Константинополь, Разлив, Большая Новоселка Донецкой области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пункт управления БПЛА российских захватчиков. Как стало известно:

на Харьковском направлении враг четыре раза тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска и Тихого.

на Купянском направлении за прошедшие сутки произошло три атаки окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Тополи, Голубовка и Петропавловка.

на Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новосергеевки, Надежды, Первомайского, Чернещины, Макеевки, Заречного, Тернов и Ивановки.

на Северском направлении наши войска отразили семь атак противника в районе населенного пункта Белогоровка.

на Краматорском направлении враг совершил семь атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов Васюкивка, Бондарное, Часов Яр, Ступочки и Белая Гора.

на Торецком направлении, в некоторых случаях при поддержке авиации, враг девять раз атаковал населенный пункт Торецк.

на Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 41 штурм агрессора в районах Тарасовки, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Сухого Яра, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Котлиного, Нововасиловки, Надеевки.

"Силы обороны отразили 25 атак позиций наших войск за прошедшие сутки на Кураховском направлении вблизи Серебряного, Славянки, Петропавловки, Андреевки, Курахового и Дачного", — подчеркнули в Генштабе.

На Времивском направлении противник совершил 21 штурм наших позиций в районах населенных пунктов Янтарное, Константинопольское, Успеновка, Константинополь, Новоселка и Привольное. Кроме того, враг активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию по населенным пунктам и позициям наших войск.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отразили два вражеских штурма противника.

В Ореховском и Гуляйпольском направлениях вчера враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Продолжается операция в Курской области, за прошедшие сутки произошло 32 боестолкновения, вражеская артиллерия нанесла 146 обстрелов по населенным пунктам и позициям наших войск, в частности, шесть — из реактивных систем залпового огня", — отметили в ведомстве.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Как отмечалось, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1660 человек. Также украинские воины обезвредили 4 танка, 16 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем, 19 БПЛА оперативно-тактического уровня и 81 автомобиль окупантов.

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