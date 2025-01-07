Враг оккупировал Лозовую — DeepState

Также захватчики продвинулись в Новую Кругляковку.

Российские захватчики оккупировали населенный пункт Лозовая на Харьковщине и продвинулись в Новую Кругляковку.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

"ГК ВСУ публикует кадры поражения колонны противника, которая проводила штурмовые действия в 2.05 км восточнее н.п. Новая Кругляковка", — говорится в сообщении.

Аналитики DeepState сообщили, что после определенного затишья происходит активизация врага на разных участках.

Напомним, ранее сообщалось, что британский полковник назвал решающий и ключевой фактор в войне.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный сообщил, почему на Покровском направлении не удается остановить оккупантов.

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