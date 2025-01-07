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Ворог окупував Лозову - DeepState

Ворог окупував Лозову - DeepState

Війна в Україні / Фото: Associated Press

Також загарбники просунулися до Нової Кругляківки.

Російські загарбники окупували населений пункт Лозова, що на Харківщині та просунулися до Нової Кругляківки.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

"ГК ЗСУ публікує кадри ураження колони противника, яка проводила штурмові дії за 2.05 км східніше н.п. Нова Кругляківка", - йдеться у повідомленні.

Аналітики DeepState повідомили, що після певного затишшя відбувається активізація ворога на різних ділянках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що британський полковник назвав вирішальний і ключовий фактор у війні.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий повідомив, чому на Покровському напрямку не вдається зупинити окупантів.

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