Знайдено "ідеальний" відсоток батареї: коли потрібно ставити заряджати смартфон

На всі тонкощі процесу заряджання смартфону рідко звертають увагу користувачі. Виявляється, що цим вони можуть скорочувати термін "життя" батареї. Коли потрібно ставити смартфон на зарядку — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Коли потрібно ставити заряджати телефон, щоб не зіпсувати батарею

Серед експертів існує відразу кілька думок стосовно того, коли правильно ставити заряджати телефон. Однак оптимальною вважається тактика "20-80". Тобто розряджати телефон слід не нижче 20%, а заряджати не більше 80%.

Проте тут виникає кілька важливих моментів. Насамперед, заряду на 60% може не вистачити на цілий день користування. А ще, в такому разі доведеться постійно перевіряти рівень заряду, щоб не пропустити момент, коли потрібно підключити телефон до розетки. Цю проблему можна вирішити за допомогою спеціальних програм, які попереджають власника смартфона про певний рівень акумулятора. Однак вони працюють лише на Android.

Існує також альтернативна тактика заряджання, яка називається "50-70". Вона передбачає, що заряд телефону не опускається нижче 50%, а заряджати його потрібно всього лише до 70%. Деякі фахівці вважають, що цей підхід може допомогти збільшити життя батареї вдвічі або навіть більше.

Проте цей метод вимагає підзаряджати смартфон декілька разів на день, а тому він мало підходить користувачам, які перебувають далеко від розетки чи док-станції. Загалом обидві тактики є ефективними і вибір однієї з них залежить від стилю використання телефону і потреб певного користувача.

В будь-якому разі, всі спеціалісти сходяться на думці, що не можна заряджати телефон до 100%, як і допускати повного розрядження батареї до 0. Це негативно впливає на життєздатність акумулятора, зменшує період його служби і ефективність роботи.

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