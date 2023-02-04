Чому телефон повільно заряджається: п'ять причин і що робити

Новий телефон завжди дуже швидко заряджається і довго тримає заряд. Але з часом батарея зношується і час зарядження може суттєво збільшуватися. Чому телефон повільно заряджається і що робити — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Зарядка несправна

Кабель і блок живлення — це основні компоненти заряджання. Якщо пошкодиться хоча б один з них, телефон почне заряджатися повільніше, а батарея буде швидше втрачати заряд.

Як цьому запобігти? Не варто постійно скручувати і намотувати зарядний пристрій, тому що він може порватися і процес заряджання уповільниться або й зовсім стане неможливим. Якщо вже так сталося краще не ремонтувати його за допомогою скотча чи інших підручних засобів. Варто відразу придбати новий зарядний пристрій.

Виникнення проблем з USB-портом

Через USB-порт батарея телефона приймає електроенергію. Тому, якщо він пошкоджується чи забруднюється, це призводить до ускладнення процесу заряджання.

Що робити? Якщо телефон почав заряджатися повільніше, але зарядний пристрій справний, спробуйте почистити USB-порт. Для цього вам знадобиться зубочистка чи якийсь м'якший тонкий предмет, що видалить бруд. Металеві предмети використовувати в жодному разі не рекомендовано. Можна легко пошкодити порт і тоді ситуацію виправить лише ремонт.

Телефон перевантажений фоновими програмами

Навіть якщо вийти з усіх програм, деякі з них все ж продовжуватимуть працювати у фоновому режимі, щоб підтримувати роботу пристрою. Через це заряджання може стати провільнішим, адже акумулятор буде далі використовуватися.

Як це виправити? Потрібно вручну закрити всі програми, які працюють у фоновому режимі.

Використання телефону під час заряджання

Якщо використовувати пристрій під час його заряджання, він може заряджатися довше через споживання більшої кількості енергії.

В такому разі вирішити проблему дуже просто — на час заряджання залишити телефон у спокої.

Підключення до невідповідних аксесуарів для заряджання

На швидкість заряджання також може вплинути використання аксесуарів, які не призначені для цього пристрою. Якщо "рідний" зарядний пристрій вийшов з ладу, потрібно переконатися, що ви використовуєте правильний її відповідник.

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