Що з'явилося раніше: курка чи яйце — вчені нарешті дізналися відповідь

Біологи нарешті змогли дати відповідь на одвічне запитання: що з'явилося раніше — курка чи яйце? Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Відповідь вчених буде залежати від того, про який тип яйце ви запитуєте. Про це пишуть в Live Science.

Біологи впевнені, якщо говорити про яйця як такі, то вони точно з'явилися раніше. Але, коли мова йде саме про домашніх курей, тут справа вже інакша. В такому разі першою була курка, в якої потім з'явилося яйце. Здається, що таке неможливо, але вчені пояснили свою позицію.

За словами біологів, яйця як такі, тобто яйцеклітина, це жіноча статева клітина, яка розташована всередині живого організму. Однак поява зовнішніх яєць, які мають тверду оболонку, повністю змінила еволюційну історію хребетних тварин.

За словами Коена Стейна з Королівського бельгійського інституту природничих наук, яйця в шкаралупі, які відкладали стародавні тварини стали найважливішою стадією еволюції. Завдяки тому, що вони почали відкладати яйця на суші, вони змогли поступово віддалитися від води та розпочати свою власну історію.

Говорячи про птахів в цілому, до яких також відносяться кури, вченими були виявлені їхні перші скам'янілі рештки, яким від 165 до 150 мільйонів років. Однак, за нещодавними дослідженнями виявляється — перші яйця в твердій шкаралупі з'явилися аж 325 мільйонів років тому.

Тобто, як стверджує Стейн, яйця все ж з'явилися раніше за "курку" як птаха. Однак перші яйця мали м'яку оболонку і були більше схожі на ті, які відкладають сьогодні качконоси чи рептилії. Найвідоміші стародавні яйця, звичайно, відкладали динозаври. Одне з досліджень показало, що яйця, яким 200 мільйонів років, були дуже міцними, але мали надзвичайно тонку шкаралупу. За своєю структурою вони досить сильно нагадують яйця сучасних птахів.

Однак, якщо говорити саме про домашню курку, а не просто птахів, тоді справа приймає інший оберт. 2021 року вченими було з'ясовано, що звичайні кури, яких розводять по всьому світі, походять від джунглевих курей (вони мешкали в джунглях Південно-Східної Азії). Приблизно 50 мільйонів років тому вони відокремилися від своїх предків і спочатку не були домашніми. Проте між 1650 до н.е. і 1250 до н.е. люди змогли їх приручити.

В певний момент під час процесу одомашнення сучасних курей, їхній останній предок відклав яйце, в якому був ембріон з достатньою кількістю генетичних відмінностей, щоб повністю відрізнятися від вигляду батьків. Цей ембріон розвивався ще не в яйці звичайної курки. І лише тоді, коли він перетворився на дорослого птаха, з'явилося нове потомство, яке і стало справжніми предками домашніх курей. Тому, можна сказати, що спочатку була курка, яка вже потім знесла яйце.

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