"Це буде світ вседозволеності": Чалий припустив, як довго Маск протримається біля Трампа

За словами експосла України у США, поведінка Ілона Маска є непристойною та неприйнятною.

"Дивний період" впливу найбагатшої людини у світі, бізнесмена Ілона Маска на майбутнього президента США Дональда Трампа закінчиться дуже скоро.

Таку думку висловив голова правління Українського кризового медіацентру, експосол України у США Валерій Чалий в ефірі Radio NV.

"Я говорив, що десь пройде пів року і ми побачимо зміну команди", – зазначив Чалий.

За його словами, поведінка Ілона Маска є непристойною, зокрема він дозволяє собі грубі висловлювання на адресу європейських політиків.

"Хамство, звинувачення, образи — це просто дивно. Це ж не просто людина з вулиці, це бізнесмен, людина, яку знають у світі… Йому просто не можна цього дозволяти, тому що тоді, вибачте, відкриваємо всім можливість для хамства, матів і всього іншого. Тоді це буде світ вседозволеності. Тому в Європі зараз різко відреагували", – пояснив дипломат.

За прогнозом Валерія Чалого, пройде три-чотири місяці, і Маск зникне з оточення 47-го президента США.

"Тоді ви його вже близько біля Дональда Трампа не побачите", – наголосив Чалий.

Нагадаємо, біограф американського мільярдера Ілона Маска Сет Абрамсон заявив, що бізнесмен глибоко хворий і може збожеволіти. Крім того, він становить загрозу для США, тому що володіє багатьма важливими для цивілізації галузями.

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