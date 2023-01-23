Ось для чого в сир вставляють дивні цифри: ви будете здивовані

Чому раніше і навіть інколи зараз в твердий сир вставляють різні циферки. Що вони означають — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Напевно, кожен із нас хоча б раз помічав у магазині, що в твердому сирі були пластикові циферки. Хоча зараз їх зустріти можна рідше, але все ж деколи такий "сюрприз" все ж очікує покупців.

Що ж означають ці циферки? Виявляється все дуже просто. Раніше вони були маркуванням. Сьогодні практично всю необхідну інформацію можна знайти на етикетці. А ось раніше етикетка була розкішшю, тому більшість виробників або ставили штампи чорнилом, або використовували пластикові цифри.

В магазинах досить складно стежити за терміном придатності товару, якщо на продукті немає етикетки з датою, коли він був виготовлений. І ці циферки служили підказкою.

Пластикові цифри вдавлюються у сирну головку ще на етапі його дозрівання. Вони позначають дату, коли продукт був виготовлений, тому саме від неї починається відлік "віку сиру". Для різного сорту він може бути своїм, тому його не варто плутати з терміном придатності.

Також в деяких випадках такі цифри вказують на дату виготовлення та номер оператора-сировара. Якщо йдеться про дату виготовлення, то використовують знак дробів (число/місяць), а якщо номер оператора завжди йде праворуч від цієї дати.

Завдяки такому маркуванню можна одразу знайти всю партію сиру, якщо вона виявилася бракованою чи зіпсувалася ще на етапі виробництва.