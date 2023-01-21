Вот для чего в сыр вставляют странные цифры: вы будете удивлены

Почему раньше и даже иногда сейчас в твердый сыр вставляют разные циферки. Что они означают – читайте в материале ТСН.ua.

Наверное, каждый из нас хотя бы раз замечал в магазине, что в сыре были пластиковые циферки. Хотя сейчас их встретить можно реже, но иногда такой "сюрприз" все же ожидает покупателей.

Что означают эти циферки? Оказывается, все очень просто. Раньше они были маркировкой. Сегодня практически всю необходимую информацию можно найти на этикетке. А вот раньше этикетка была роскошью, поэтому большинство производителей либо ставили штампы чернилами, либо использовали пластиковые цифры.

В магазинах достаточно сложно следить за темином пригодности товара, если на продукте нет этикетки с датой, когда он был изготовлен. И эти циферки служили подсказкой.

Пластиковые цифры вдавливаются в творожную головку еще на этапе его созревания. Они обозначают дату, когда продукт был изготовлен, поэтому именно от нее начинается отсчет "возраста сырого". Для разного сорта он может быть своим, поэтому его не следует путать со сроком годности.

В некоторых случаях такие цифры указывают на дату изготовления и номер оператора-сыровара. Если речь идет о дате изготовления, то используют знак дробей (число/месяц), а если номер оператора всегда идет справа от этой даты.

Благодаря такой маркировке можно сразу найти всю сырую партию, если она оказалась бракованной или испортилась еще на этапе производства.