Молитва за ухилянтів: священник потрапив у скандал через ТЦК

Священник ПЦУ закликав працівників ТЦК молитися, щоб упіймати більше ухилянтів. Тим часом у Львові спалахнув гучний скандал через “бусифікацію” військовозобов’язаних. На цей інцидент вже відреагував омбудсмен та ТЦК.

Подробиці нових скандалів довкола ТЦК розповіла Вікторія Панченко в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

Молитва за ухилянтів

У соцмережах поширюють відео, на якому священик Православної церкви України (ПЦУ) Ярослав Ясенець закликає працівників ТЦК молитись Святому Іоанну, щоб той допомагав у пошуку ухилянтів. До цього він додає, що поняття "ухилянт" стало дуже розмитим. Водночас священик попросив працівників ТЦК бути милосердними.

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У коментарі для ТСН.ua Ярослав Ясенець наголосив, що в соцмережах з’явився лише уривок з повного відео, яке він записав.

Також він пояснив, що у людей різних професій та категорій є свої святі покровителі, тому вони повинні бути й у працівників ТЦК, які “виконують важливу роботу".

"Ми віримо в ЗСУ, ми кажемо, що вони наші котики, ми кажемо, що на них вся надія з визволення. А звідки ж вони будуть комплектуватись? Є у нас в ТЦК проблеми? Безумовно є. Проблеми є в ЗСУ, і в Раді. Ми ж не можемо судити за проблемними людьми про всіх. Звичайно, я молюсь за наші Збройні сили, за представників ТЦК. Коли я з ними проводив духовні бесіди, я просив їх бути милосердними до тих, кого ви переконуєте приєднуватись до ЗСУ. Щоб не було випадків жорстокого затримання, побиття", - розповів священник.

Ярослав Ясенець зазначив, що реакції у соцмережах на його відео здебільшого були негативні.

“Переважно люди казали, що цей священик такий поганий, підтримує ТЦК, які так погано ставляться до людей. Кілька людей підтримали мене, сказали, що я все сказав правильно", - зізнався він.

При цьому Ясенець сказав, що вважає себе капеланом, щоправда, без мандату від церкви.

“Буквально сьогодні у мене в храмі були військові на різдвяній службі. Вони розповіли про ті великі проблеми, які є, і я з болем це слухаю завжди. Але те, що в армії є проблеми, не означає, що нам зараз треба покинути все і перестати воювати", - наголосив він.

“Бусифікація” у Львові

Тим часом спалахнув черговий скандал довкола мобілізації у Львові.

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На відео, що з'явилося в мережі, видно, як троє людей у військовій формі б'ють чоловіка й силоміць запихають в автівку. Їм допомагають ще троє у цивільному.

Згодом інцидент прокоментував уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець.

“У соцмережах періодично з'являється інформація, коли, ймовірно, працівники ТЦК та СП здійснюють неправомірні дії та порушують права людини. Наголошую, що на кожне порушення у кожному регіоні я завжди реагую належним чином. Я або мої Представники скеровуємо листи до обласних ТЦК та СП, військової служби правопорядку, а в разі необхідності до інших державних та правоохоронних органів”, - йдеться в його коментарі.

Лубінець зауважив, що у таких випадках Офіс омбудсмена скеровує листи до обласних ТЦК та СП, військової служби правопорядку та інших органів влади та охорони правопорядку за необхідності.

“Сьогодні у мережі шириться відео зі Львівщини, що, ймовірно, працівники ТЦК та СП побили чоловіка. Мій Представник у Львівській області Тарас Подвірний вже направив офіційні звернення до обласного ТЦК та СП, військової служби правопорядку, а також повідомить Державне бюро розслідувань (ДБР) у разі підтвердження фактів застосування фізичної сили”, - повідомив він.

У разі, якщо порушення прав людини буде підтверджене, Дмитро Лубінець пообіцяв "вимагати належної реакції та притягнення винних осіб до відповідальності" згідно з чинним законодавством України.

Реакція ТЦК

Згодом керівництво обласного ТЦК визнало, що на відео була група оповіщення Шевченківського районного центру комплектування.

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Конфлікт нібито спричинив сам військовозобов'язаний: порушив правила військового обліку, від проходження ВЛК відмовився, поводився агресивно та вдарив одного з військовослужбовців “ліктем в обличчя”.

“У відповідь на таку поведінку представниками Шевченківського РТЦК та СП було застосовано фізичну силу. Керівництво Львівського ОТЦК та СП рішуче засуджує застосування сили з боку військовослужбовців Шевченківського РТЦК та СП до вищезазначеного громадянина. Наразі за цим фактом призначене службове розслідування. Посадові особи, задіяні в конфлікті, відсторонені від виконання службових обов’язків”, - повідомили в установі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Священник ПЦУ закликав ТЦК молитися, щоб піймати більше ухилянтів: ексклюзивні подробиці!"

Нагадаємо, молодший лейтенант Сергій Огородник розкритикував роботу працівників ТЦК та СП, заявивши, що вона дорого обходиться бюджету та шкодить бойовим підрозділам. Військовий поскаржився на якість мобілізованих.

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