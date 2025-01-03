Конфлікт під час перевірки документів у Полтаві: що кажуть у ТЦК

34-річний чоловік, який звинуватив працівників ТЦК у побитті, на військовому обліку не перебуває.

У соціальних мережах з’явилося відео конфлікту в Полтаві, який виник між військовим ТЦК і місцевим жителем під час перевірки документів. Обидва учасники інциденту повідомили до поліції про отримані тілесні ушкодження.

У Полтавському ТЦК прокоментували конфлікт на брифінгу 3 січня, повідомляє “Суспільне”.

За словами речника Полтавського ТЦК та СП Романа Істоміна, під час перевірки військово-облікових документів чоловік раптово вдарив одного з військовослужбовців в обличчя та повалив його на землю. Двоє інших відтягнули порушника і тримали його, оскільки той поводився дуже агресивно.

Коли на місце події прибули поліцейські та медики, яких викликав старший групи оповіщення, затриманий чоловік заявив, що нікого не бив, а військові нібито зламали йому ногу.

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Однак, як стверджує Роман Істомін, з лікарні, куди доставили обох постраждалих, чоловік вийшов без видимих ушкоджень та без милиць. Водночас у військовослужбовця ТЦК діагностували забій м'яких тканин обличчя та гомілки.

"Поліція зареєструвала звернення цього громадянина та відкрила кримінальне провадження за фактом завдання легкого тілесного ушкодження. Зламана нога — це ушкодження середньої тяжкості. Тобто вся інформація, що військовослужбовці ТЦК зламали комусь ногу є цілковитою брехнею", — повідомив речник обласного ТЦК та СП.

Слідчі розпочали два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження) і встановлюють обставини події.

За інформацією Романа Істоміна, 34-річний чоловік, який звинуватив працівників ТЦК у побитті, на військовому обліку не перебуває.

Нагадаємо, раніше у Полтавському обласному терцентрі комплектування (ТЦК) стався конфлікт між військовозобов’язаним та співробітником центру через рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) про придатність до військової служби.

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