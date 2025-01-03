Драка при проверке документов в Полтаве: что говорят в ТЦК

34-летний мужчина, обвинивший работников ТЦК в избиении, на военном учете не состоит.

В социальных сетях появилось видео конфликта в Полтаве, возникшего между военным ТЦК и местным жителем во время проверки документов. Оба участника инцидента сообщили в полицию о полученных телесных повреждениях.

В Полтавском ТЦК прокомментировали конфликт на брифинге 3 января, сообщает "Суспільне".

По словам спикера Полтавского ТЦК и СП Романа Истомина, во время проверки военно-учетных документов мужчина внезапно ударил одного из военнослужащих в лицо и повалил его на землю. Двое других оттащили нарушителя и держали его, поскольку тот вел себя очень агрессивно.

Когда на место происшествия прибыли полицейские и медики, вызванные старшим группой оповещения, задержанный мужчина заявил, что никого не бил, а военные якобы сломали ему ногу.

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Однако, как утверждает Роман Истомин, из больницы, куда доставили обоих пострадавших, мужчина вышел без видимых повреждений и костылей. В то же время у военнослужащего ТЦК диагностировали ушиб мягких тканей лица и голени.

"Полиция зарегистрировала обращение этого гражданина и открыла уголовное производство по факту нанесения легкого телесного повреждения. Сломанная нога — это повреждение средней тяжести. То есть вся информация, что военнослужащие ТЦК сломали кому-то ногу является полной ложью", — сообщил представитель областного ТЦК и СП.

Следователи начали два уголовных производства по ч. 1 ст. 125 УК (преднамеренное легкое телесное повреждение) и устанавливают обстоятельства происшествия.

По информации Романа Истомина, 34-летний мужчина, обвинивший работников ТЦК в избиении, на военном учете не состоит.

Напомним, ранее в Полтавском областном терцентре комплектования (ТЦК) произошел конфликт между военнообязанным и сотрудником центра из-за решения военно-врачебной комиссии (ВВК) о пригодности к военной службе.

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