Решение Центробанка РФ удерживать процентные ставки на текущем уровне, вероятнее всего, усугубит дисбаланс в экономике.

Разведка Великобритании прогнозирует дальнейшие трудности для российской экономики по результатам анализа ее состояния на фоне решения Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

Об этом сообщается в обзоре, опубликованном на X-странице британского Минобороны.

Российский Центробанк на заседании 20 декабря решил сберечь ключевую ставку на уровне 21%. На предыдущем заседании в октябре ставка была поднята с 19% до 21% – самого высокого показателя с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

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Британская разведка обратила внимание на то, что российский бизнес все чаще критикует высокие процентные ставки. Однако инфляционное давление, вероятно, усиливается частично из-за произошедшего недавно снижения курса рубля. Так, в ноябре 2024 года российская валюта обесценилась до самого низкого уровня по отношению к доллару США со времен полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году – до 114 руб./долл.

В разведке падение рубля связывают с оглашением санкций против "Газпромбанка". После этого была опубликована экономическая статистика, свидетельствующая о продолжающемся перегреве экономики России. В ответ Центробанк объявил о прекращении покупки иностранной валюты до 2025 года.

Однако курс российской валюты оставался на уровне около 100 руб. к доллару до 20 декабря 2024 года. Это спровоцировало широкие ожидания рынка по поводу очередного повышения ключевой ставки.

"Решение ЦБ РФ удерживать процентные ставки на текущем уровне, вероятнее всего, усилит дисбаланс в экономике из-за инфляционных последствий снижения курса рубля, нехватки рабочей силы и высоких государственных расходов", — оценили в британской разведке.

К слову, в декабре 2024 года состояние российской экономики проанализировало издание The Telegraph. Авторы статьи пришли к выводу, что режим президента Владимира Путина может быть ближе, чем кажется, к такому коллапсу, который произошел с СССР.

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