Російській економіці буде непереливки: прогноз британської розвідки

Розвідка Великої Британії прогнозує подальші труднощі для російської економіки за результатами аналізу її стану на тлі рішення Центробанку зберегти ключову ставку на рівні 21%.

Про це повідомляється в огляді, опублікованому на X-сторінці британського Міноборони.

Російський Центробанк на засіданні 20 грудня вирішив зберегти ключову ставку на рівні 21%. На попередньому засіданні d жовтні ставка була підвищена від 19% до 21% – найвищого показника від початку повномасштабної війни РФ проти України.

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Британська розвідка звернула увагу, що російський бізнес дедалі частіше критикує високі відсоткові ставки. Проте інфляційний тиск, ймовірно, посилюється частково через зниження курсу рубля, яке відбулося нещодавно. Так, у листопаді 2024 року російська валюта знецінилася до найнижчого рівня відносно долара США від часів повномасштабного вторгнення до України 2022 року – до 114 руб./дол.

В розвідці падіння рубля пов’язують з оголошенням санкцій проти "Газпромбанку". Після цього була опублікована економічна статистика, яка свідчить про перегрівання економіки Росії, що триває. У відповідь на це Центробанк оголосив про припинення купівлі іноземної валюти до 2025 року.

Однак курс російської валюти залишався на рівні близько 100 рублів до долара до 20 грудня 2024 року. Це спровокувало широкі очікування ринку щодо чергового підвищення ключової ставки.

"Рішення ЦБ РФ утримувати відсоткові ставки на поточному рівні, найімовірніше, посилить дисбаланс в економіці через інфляційні наслідки зниження курсу рубля, брак робочої сили та високі державні витрати", – оцінили у британській розвідці.

До слова, у грудні 2024 року стан російської економіки проаналізувало видання The Telegraph. Автори статті дійшли висновку, що режим президента Володимира Путіна може бути ближчим, ніж здається, до такого колапсу, який стався з СРСР.

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