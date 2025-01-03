Вчені відкрили нову групу крові: що відомо

Вона характеризується відсутністю антигену AnWj, який є в понад 99,9% людей.

1972 року під час дослідження крові вагітної жінки було виявлено незвичайний профіль, в якому відсутня важлива молекула на еритроцитах. Цей випадок став поштовхом до півстолітнього розслідування, яке завершилося науковим проривом.

Про це повідомило видання ScienceAlert.

Результатом цього стало виявлення нової групи крові під назвою MAL, про що повідомили вчені у вересні 2024 року. Докторка Луїза Тіллі, провідна авторка дослідження, описала це відкриття як "величезну віху" в науці. Група крові MAL вирізняється відсутністю антигену AnWj, який зазвичай присутній у понад 99,9% людей. Виявлення цієї аномалії має важливе значення для медичної практики, оскільки неправильне переливання крові через невідповідність антигенів може призвести до серйозних імунних реакцій.

"Ба більше, попередні дослідження показали, що AnWj насправді не присутній у новонароджених, а з’являється незабаром після народження", –- йдеться в матеріалі.

За допомогою генетичних досліджень було підтверджено, що антиген AnWj відсутній через спадкові мутації, що відкриває нові можливості для точного діагностування та лікування хвороб крові.

Нагадаємо, вчені знайшли сотні гігантських слідів, залишених 166 мільйонів років тому.

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