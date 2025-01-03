Найяскравіший метеорний дощ року: як і коли дивитися

За даними Міжнародної метеорної організації, очікується, що цей потік буде найяскравішим у році.

Перший метеорний потік 2025 року, Квадрантиди, досягне піку 3-4 січня. Його можна буде побачити неозброєним оком. Він активний з 28 грудня і триватиме до 12 січня.

Про це пише ВВС.

За даними Міжнародної метеорної організації (IMO), очікується, що цей потік буде найяскравішим у році.

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Як зазначає американське космічне агентство NASA, на піку зорепаду, за ідеальних умов спостереження, можна побачити до 120 "яскравих метеорів-вогнів" на годину. Причому частинки входять в атмосферу Землі зі швидкістю близько 40 км/с.

Однак, хмарна погода може завадити спостереженням.

Квадрантиди назвали на честь колишнього сузір'я Quadrans Muralis, запропонованого наприкінці 18-го століття. Втім, зараз воно не занесено до офіційного переліку сузір'їв.

Вважається, що квадрантиди вперше помітив італійський астроном Антоніо Брукалассі в 1825 році.

"Атмосферу пронизує безліч яскравих тіл, відомих під назвою падаючих зірок", - зазначив він.

Квадрантиди – один із небагатьох метеорних потоків, спричинених уламками астероїда (з каменю), тоді як інші є результатом падіння комет (з льоду і пилу).

Більшість метеорів — це крихітні частинки пилу, не більші за піщинки, які рухаються з неймовірною швидкістю.

Метеорні дощі виникають, коли Земля проходить через потоки крихітних уламків - метеороїдів, залишених кометами та астероїдами.

Пік метеорного потоку відбувається, коли Земля рухається через найщільнішу частину цього потоку уламків.

Як побачити метеорний дощ

Квадрантиди найкраще спостерігати з північної півкулі. Тобто там, де радіантна точка – частина неба, звідки приходять метеори – розташована високо над горизонтом.

Як зазначає IMO, на південь від екватора ця активність мало помітна, бо радіант або дуже низький, або його не видно через короткі літні ночі.

Метеори можуть з'являтися в будь-якій точці неба, але найкраще місце для спостереження - приблизно в районі двох третин відстані над горизонтом, де атмосфера розріджена.

Часом яскраві метеори можна побачити з міста, але найкраще враження ви отримаєте подалі від світлового забруднення міських районів.

"Чим темніше небо, тим більше у вас шансів побачити навіть слабкі метеори", — каже доктор Ешлі Кінг, планетолог і експерт з метеоритів з Музею природної історії в Лондоні.

Повний Місяць може зробити небо яскравішим і ускладнити видимість метеорів, тому найкращі шанси - коли пік дощу збігається з молодиком.

Цього разу на небі буде якраз Місяць, що зростає. Він сідає рано, тож ймовірність того, що світлове забруднення завадить, зменшується.

Для спостереження за метеорами не потрібне спеціальне обладнання, але треба запастися терпінням.

Отже, науковці радять: знайдіть темне місце подалі від міських вогнів, ляжте на спину, ногами я на північний схід і дайте своїм очам 15-20 хвилин, щоб звикнути до темряви.

"Ви можете нічого не бачити протягом перших 10 хвилин", – каже доктор Кінг.

"Але щойно ви звикнете до слабкого освітлення, почнете помічати все більше і більше. Тож не здавайтеся занадто швидко".

Не хвилюйтеся, якщо ви пропустите Квадрантиди. Інші метеорні потоки також відбудуться цього року– хоча й не такі сильні – деякі з них краще буде видно в Південній півкулі.

Нагадаємо, вчений пояснив причини Полярного сяйва над Україною і чи варто його боятися.

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