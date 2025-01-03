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Через хуртовину на дорозі зіткнулося близько сотні автомобілів: відео

Через хуртовину на дорозі зіткнулося близько сотні автомобілів: відео

Масштабна ДТП у Казахстані / Фото: скриншот з відео

Попередня причина аварії — недотримання швидкісного режиму та безпечної дистанції.

У п’ятницю, 3 січня, на автотрасі на півночі Казахстану сталася масштабна ДТП, в якій зіткнулося близько сотні автомобілів. 

Відео з місця події публікують у соцмережах. 

У Казахстані зіткнулося близько сотні автомобілів

У Казахстані зіткнулося близько сотні автомобілів

Як повідомляє казахстанське видання Orda, внаслідок аварії постраждали 12 осіб, яких доставили до лікарні. Також рятувальники МНС евакуювали з місця пригоди 71 людину, частину з яких розмістили у пунктах обігріву.

На місці ДТП утворився величезний затор із близько 800 автомобілів. Для безперешкодного розвороту на автотрасі довелося розібрати розділову огорожу.

Попередня причина аварії — недотримання швидкісного режиму та безпечної дистанції під час хуртовини. 

Нагадаємо, у Бельгії автобус евакуювали за лічені секунди до того, як потяг розірвав його навпіл на залізничному переїзді.

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