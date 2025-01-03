Чому не можна вдома тримати троянди: і справа тут не лише в прикметах

Мало хто замислюється, що троянди, незважаючи на свою красу, можуть створювати незручності та навіть впливати на здоров'я.

Розповідаємо, чому іноді краще не тримати троянди у своїй оселі, які саме проблеми вони можуть створити для комфорту і здоров'я.

Троянди притягують комах. На ці квіти сідають мошки, мухи, комарі, бджоли. Ці комахи псують вигляд букета і можуть вкусити чи вжалити когось. Також ці комахи можуть бути носіями небезпечних захворювань. Троянди здатні спровокувати алергію. Одна з найголовніших проблем, пов’язана з цими квітами, це те, що вони провокують алергію у деяких людей. Прояви алергії на троянди – це чхання, нежить, сльозотеча, кашель, свербіж шкіри або висип. Причиною алергічної реакції можуть стати як пилок, так і аромат квітів. Для алергіків найбільш небезпечні троянди з яскравим запахом – чайні, дамаські. Троянди впливають на енергетику приміщення. За народними прикметами троянди негативно впливають на енергетику в домі. Вони можуть порушити енергетичний баланс, спричинивши конфлікти, пригнічений настрій або навіть депресію. Ще ці квіти, як говорять езотерики, можуть привертати негативну енергію зі світу померлих, тому після похорону не рекомендується тримати їх у будинку.

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