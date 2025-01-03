Чому не можна вдома тримати троянди: і справа тут не лише в прикметах

Мало хто замислюється, що троянди, незважаючи на свою красу, можуть створювати незручності та навіть впливати на здоров'я.
Розповідаємо, чому іноді краще не тримати троянди у своїй оселі, які саме проблеми вони можуть створити для комфорту і здоров'я.
- Троянди притягують комах. На ці квіти сідають мошки, мухи, комарі, бджоли. Ці комахи псують вигляд букета і можуть вкусити чи вжалити когось. Також ці комахи можуть бути носіями небезпечних захворювань.
- Троянди здатні спровокувати алергію. Одна з найголовніших проблем, пов’язана з цими квітами, це те, що вони провокують алергію у деяких людей. Прояви алергії на троянди – це чхання, нежить, сльозотеча, кашель, свербіж шкіри або висип. Причиною алергічної реакції можуть стати як пилок, так і аромат квітів. Для алергіків найбільш небезпечні троянди з яскравим запахом – чайні, дамаські.
- Троянди впливають на енергетику приміщення. За народними прикметами троянди негативно впливають на енергетику в домі. Вони можуть порушити енергетичний баланс, спричинивши конфлікти, пригнічений настрій або навіть депресію.
- Ще ці квіти, як говорять езотерики, можуть привертати негативну енергію зі світу померлих, тому після похорону не рекомендується тримати їх у будинку.
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