Морські дрони стали жахіттям для росіян: окупанти не мають протидії – військовий

Росіяни не мають ефективної протидії або альтернативи для ураження українських морських дронів.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Євген Єрін для "Ми — Україна".

За його словами, ворог насамперед захищається від тих атак, які здійснюються безпосередньо морськими дронами.

"Якоїсь ефективної протидії або альтернативи для ураження наших морських дронів в них поки що немає", – зазначив Єрін.

Він також додав, що противник теж вчиться та готується, і тому його не можна недооцінювати.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив виробити 30 тисяч далекобійних дронів. Також українські підприємства планують виготовити близько 3 тисячі ракет.

Читайте також: