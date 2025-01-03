Морські дрони стали жахіттям для росіян: окупанти не мають протидії – військовий

Українські військові продовжують нищити ворога та захищати країну.
Росіяни не мають ефективної протидії або альтернативи для ураження українських морських дронів.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Євген Єрін для "Ми — Україна".
За його словами, ворог насамперед захищається від тих атак, які здійснюються безпосередньо морськими дронами.
"Якоїсь ефективної протидії або альтернативи для ураження наших морських дронів в них поки що немає", – зазначив Єрін.
Він також додав, що противник теж вчиться та готується, і тому його не можна недооцінювати.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив виробити 30 тисяч далекобійних дронів. Також українські підприємства планують виготовити близько 3 тисячі ракет.
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