Ніколи не викидайте лушпиння цибулі: ось що з ним можна зробити

Досвідчені господині винайшли купу способів застосування цибулевого лушпиння в господарстві.
Ми всі звикли до того, що лушпиння цибулі – це просто відхід, який іде на смітник. Насправді, воно має безліч корисних властивостей, тому його можна застосувати для різноманітних побутових потреб.
Як застосувати лушпиння цибулі для побутових потреб
- Із лушпиння цибулі вийде чудовий натуральний барвник. Так можна фарбувати яйця і тканину, воно надає гарного коричневого відтінку і є абсолютно безпечним для здоров’я.
- Лушпиння – це прекрасний матеріал для компосту. Воно збагачує ґрунт корисними речовинами і покращує його структуру, тим самим підвищуючи урожайність.
- Лушпиння цибулі можна використовувати для приготування настою, який стане чудовим добривом для рослин. Просто залийте лушпиння окропом і дайте настоятися кілька днів, після чого полийте свої квіти.
- Цибулеве лушпиння відмінно підходить для боротьби зі шкідниками в саду. Розкладіть його навколо рослин, це відлякуватиме багатьох комах.
- Лушпиння можна класти в супи та бульйон, воно надає стравам золотавого кольору та більш насиченого смаку.
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