Ніколи не викидайте лушпиння цибулі: ось що з ним можна зробити

Ми всі звикли до того, що лушпиння цибулі – це просто відхід, який іде на смітник. Насправді, воно має безліч корисних властивостей, тому його можна застосувати для різноманітних побутових потреб.

Як застосувати лушпиння цибулі для побутових потреб

Із лушпиння цибулі вийде чудовий натуральний барвник. Так можна фарбувати яйця і тканину, воно надає гарного коричневого відтінку і є абсолютно безпечним для здоров’я. Лушпиння – це прекрасний матеріал для компосту. Воно збагачує ґрунт корисними речовинами і покращує його структуру, тим самим підвищуючи урожайність. Лушпиння цибулі можна використовувати для приготування настою, який стане чудовим добривом для рослин. Просто залийте лушпиння окропом і дайте настоятися кілька днів, після чого полийте свої квіти. Цибулеве лушпиння відмінно підходить для боротьби зі шкідниками в саду. Розкладіть його навколо рослин, це відлякуватиме багатьох комах. Лушпиння можна класти в супи та бульйон, воно надає стравам золотавого кольору та більш насиченого смаку.

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