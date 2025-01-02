Щоб не отруїтися: скільки можна зберігати "Олів'є" та "Шубу"

Новорічно-різдвяні застілля не минають без салатів "Олів’є", "Оселедця під шубою" та інших страв, які так люблять українці.

Утім, далеко не всі знають, як довго їх можна тримати у холодильнику. Щоб уникнути отруєння під час свят варто уважно спостерігати за терміном зберігання страв.

Як правильно зберігати "Олів'є"

"Олів'є" – один із самих швидкопсувних салатів, який у готовому вигляді, з майонезом або сметаною, може зберігатися всього 4 години. У нарізаному, але не заправленому можна зберігати 40 годин, але без солоних огірків, цибулі та майонезу.

Скільки можна зберігати "Шубу"

"Шубу" і салат з крабовими паличками можна зберігати не більше 24 годин, так як наприклад, "Шуба" ще має перед вживанням добре просочитися.

Раніше ми писали, як не отруїтися під час новорічних свят. Більше про це читайте у новині.

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