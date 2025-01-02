Чтобы не отравиться: сколько можно хранить "Оливье" и "Шубу"

Новогодне-рождественские застолья не обходятся без салатов "Оливье", "Селедки под шубой" и других блюд, которые так любят украинцы.

Впрочем, далеко не все знают, как долго их можно держать в холодильнике. Во избежание отравления во время праздников следует внимательно наблюдать за сроком хранения блюд.

Как правильно хранить "Оливье"

"Оливье" – один из самых скоропортящихся салатов, который в готовом виде, с майонезом или сметаной, может храниться всего 4 часа.

Сколько можно хранить "Шубу"

"Шубу" и салат с крабовыми палочками можно хранить не более 24 часов, так как например, "Шуба" еще должна перед употреблением хорошо пропитаться.

Ранее мы писали, не отравиться во время новогодних праздников. Больше об этом читайте в новости.

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