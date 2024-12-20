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Как не отравиться во время новогодних праздников: полезные советы

Как не отравиться во время новогодних праздников: полезные советы

Отравления пищевыми продуктами вызывают бактерии, вирусы и паразиты / Фото: pixabay.com

Готовясь к празднику, не стоит забывать об опасности, которую могут скрывать готовые блюда.

Во время рождественских и новогодних праздников увеличивается риск возникновения пищевых отравлений. Если продукты и готовую пищу неправильно хранить, их могут поражать различные патогенные микроорганизмы.

В преддверии праздников в торговых сетях – праздничные акции с большими скидками на пищевые продукты, что очень привлекает покупателей к закупке как можно больше продуктов по привлекательным ценам. Однако может быть, что срок реализации такой продукции истекает. Чтобы не подвергать себя и близких опасности – внимательно проверяйте срок годности пищевых продуктов, наличие стикеров, целостность упаковки, внешний вид.

Наибольший риск инфицирования этими патогенами имеют следующие продукты:

  • сырые яйца
  • непастеризованное молоко
  • домашняя консервация
  • сырое мясо, рыба и морепродукты
  • мягкие сыры из непастеризованного молока (например, бри, камамбер, сыры с голубыми прожилками)
  • кондитерские изделия с кремом

Предотвратить отравление дома помогут:

  • Идеально чистые руки и кухонные поверхности
  • Отдельные доски и ножи для мяса, рыбы, фруктов или овощей и готовых продуктов
  • Хорошая термическая обработка сырых продуктов перед употреблением
  • Актуальные сроки годности. В случаях, когда с ними все нормально, а вид и запах продукта настораживают, лучше отказаться от него
  • Временная уборка еды со стола в холодильник после празднования

Как не отравиться готовыми блюдами из кулинарии или ресторана

  • Купите блюда только в проверенных заранее местах
  • Выбирайте праздничные блюда только в ресторанах и кафе, где их готовят под заказ постоянно
  • Не стесняйтесь просить заменить блюдо, если его качество вызывает сомнения

Сроки хранения наиболее популярных новогодних блюд в холодильнике:

  • для салата "Селедка под шубой", поскольку нужно время на пропитку – 24 часа
  • для салата "Оливье" в заправленном виде – 4 часа
  • для классического салата "Крабовый" с разными дополнительными ингридиентами – 24 часа (в заправленном виде) и 48 часов (без заправки)
  • для фаршированных яиц при условии, что яйца были сварены вкрутую не менее 15 минут, срок хранения – 1-2 суток
  • мясной заливное из рыбы/ мяса может храниться при температуре от 0 до +6 С – 2-3 дня

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