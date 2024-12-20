Как не отравиться во время новогодних праздников: полезные советы

Во время рождественских и новогодних праздников увеличивается риск возникновения пищевых отравлений. Если продукты и готовую пищу неправильно хранить, их могут поражать различные патогенные микроорганизмы.

В преддверии праздников в торговых сетях – праздничные акции с большими скидками на пищевые продукты, что очень привлекает покупателей к закупке как можно больше продуктов по привлекательным ценам. Однако может быть, что срок реализации такой продукции истекает. Чтобы не подвергать себя и близких опасности – внимательно проверяйте срок годности пищевых продуктов, наличие стикеров, целостность упаковки, внешний вид.

Наибольший риск инфицирования этими патогенами имеют следующие продукты:

сырые яйца

непастеризованное молоко

домашняя консервация

сырое мясо, рыба и морепродукты

мягкие сыры из непастеризованного молока (например, бри, камамбер, сыры с голубыми прожилками)

кондитерские изделия с кремом

Предотвратить отравление дома помогут:

Идеально чистые руки и кухонные поверхности

Отдельные доски и ножи для мяса, рыбы, фруктов или овощей и готовых продуктов

Хорошая термическая обработка сырых продуктов перед употреблением

Актуальные сроки годности. В случаях, когда с ними все нормально, а вид и запах продукта настораживают, лучше отказаться от него

Временная уборка еды со стола в холодильник после празднования

Как не отравиться готовыми блюдами из кулинарии или ресторана

Купите блюда только в проверенных заранее местах

Выбирайте праздничные блюда только в ресторанах и кафе, где их готовят под заказ постоянно

Не стесняйтесь просить заменить блюдо, если его качество вызывает сомнения

Сроки хранения наиболее популярных новогодних блюд в холодильнике:

для салата "Селедка под шубой", поскольку нужно время на пропитку – 24 часа

для салата "Оливье" в заправленном виде – 4 часа

для классического салата "Крабовый" с разными дополнительными ингридиентами – 24 часа (в заправленном виде) и 48 часов (без заправки)

для фаршированных яиц при условии, что яйца были сварены вкрутую не менее 15 минут, срок хранения – 1-2 суток

мясной заливное из рыбы/ мяса может храниться при температуре от 0 до +6 С – 2-3 дня

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