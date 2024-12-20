Как не отравиться во время новогодних праздников: полезные советы

Готовясь к празднику, не стоит забывать об опасности, которую могут скрывать готовые блюда.
Во время рождественских и новогодних праздников увеличивается риск возникновения пищевых отравлений. Если продукты и готовую пищу неправильно хранить, их могут поражать различные патогенные микроорганизмы.
В преддверии праздников в торговых сетях – праздничные акции с большими скидками на пищевые продукты, что очень привлекает покупателей к закупке как можно больше продуктов по привлекательным ценам. Однако может быть, что срок реализации такой продукции истекает. Чтобы не подвергать себя и близких опасности – внимательно проверяйте срок годности пищевых продуктов, наличие стикеров, целостность упаковки, внешний вид.
Наибольший риск инфицирования этими патогенами имеют следующие продукты:
- сырые яйца
- непастеризованное молоко
- домашняя консервация
- сырое мясо, рыба и морепродукты
- мягкие сыры из непастеризованного молока (например, бри, камамбер, сыры с голубыми прожилками)
- кондитерские изделия с кремом
Предотвратить отравление дома помогут:
- Идеально чистые руки и кухонные поверхности
- Отдельные доски и ножи для мяса, рыбы, фруктов или овощей и готовых продуктов
- Хорошая термическая обработка сырых продуктов перед употреблением
- Актуальные сроки годности. В случаях, когда с ними все нормально, а вид и запах продукта настораживают, лучше отказаться от него
- Временная уборка еды со стола в холодильник после празднования
Как не отравиться готовыми блюдами из кулинарии или ресторана
- Купите блюда только в проверенных заранее местах
- Выбирайте праздничные блюда только в ресторанах и кафе, где их готовят под заказ постоянно
- Не стесняйтесь просить заменить блюдо, если его качество вызывает сомнения
Сроки хранения наиболее популярных новогодних блюд в холодильнике:
- для салата "Селедка под шубой", поскольку нужно время на пропитку – 24 часа
- для салата "Оливье" в заправленном виде – 4 часа
- для классического салата "Крабовый" с разными дополнительными ингридиентами – 24 часа (в заправленном виде) и 48 часов (без заправки)
- для фаршированных яиц при условии, что яйца были сварены вкрутую не менее 15 минут, срок хранения – 1-2 суток
- мясной заливное из рыбы/ мяса может храниться при температуре от 0 до +6 С – 2-3 дня
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