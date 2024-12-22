В Украинский легион в Польше поступило более 1000 заявлений

В ноябре начался набор, подписание контрактов и формирование первого украинского подразделения.

В Украинский легион, который формируется на территории Польши, обратились уже более 1000 человек, которые подали соответствующие заявления.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью "Суспільне".

Он отметил, что по просьбе Министерства обороны точное количество заявлений является "закрытой информацией".

"В общей сложности мы имеем больше тысячи заявлений, которые сейчас рассматриваются соответствующей комиссией. Мы надеемся, что это количество будет постоянно расти", — сказал украинский дипломат.

Василий Боднар отметил, что польская сторона обеспечивает "достаточно серьезные условия" для базовой военной подготовки новобранцев. В зависимости от специализации бойцов их отправляют на специализированные полигоны для подготовки.

"После этого идет формирование в соответствующее военное подразделение на территории Украины, где записавшиеся в Украинский легион уже находятся в непосредственном подчинении той или иной воинской части", — рассказал посол.

Василий Боднар отметил, что набор, подписание контрактов и формирование первого украинского подразделения начались в ноябре. На 10 января планируется следующая запись.

Напомним, за первый месяц работы рекрутингового центра Украинского легиона в Польше получил более 500 заявок от граждан Украины, проживающих в 30 странах мира.

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