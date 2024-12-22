Пять месяцев Украина держится за Курщину: Washington Post о целесообразности операции

Путин несмотря ни на что пытается отвоевать Курщину, чтобы забрать из рук Украины "козырь" на предстоящих переговорах.

Украина отчаянно цепляется за кусок территории Курщины, который она все еще контролирует. Разрешение Байдена бить вглубь РФ ракетами американского производства, а также топкие условия и природные барьеры, в частности реки, помогли Украине удержать некоторые линии.

Но огромное развертывание российской силы в Курщине помогло Москве вернуть около 40 процентов из того, что контролировала Украина до начала операции. Об этом говорится в статье The Washington Post.

Путин уменьшил масштабы операции Украины в Курщине, назвав ее бесполезным побочным эффектом от основных боевых действий.

"Но почти пять месяцев спустя, когда бои усиливаются, битва за этот уголок западной России доказала, что трансграничное вторжение Украины стало переломным моментом в войне – даже если окончательный результат остается неясным", – пишет WP.

В издании отмечают, что Путин несмотря ни на что пытается отвоевать Курщину, чтобы забрать из рук Украины "козырь" на предстоящих переговорах.

Скептицизм по эффективности Курской операции

Существовал скептицизм относительно эффективности Курской операции — как в Украине, так и среди ее партнеров — критики предполагали, что Украине лучше укрепить свои существующие линии фронта на востоке.

"Я могу быть с вами откровенным: даже когда я создавал эту операцию… я вообще очень скептически относился к ней", – сказал полковник Дмитрий Волошин, командир 82-й бригады ВСУ. С тех пор, по его словам, важность битвы в Курске стала "бесспорной".

Зачем она нужна

Сторонники операции говорят, что наступление было единственным выходом для Украины: российское нападение на севере было неизбежным, а российские укрепления на юге и востоке Украины сделали подобные операции там почти невозможными.

Издание отмечает, что Россия все еще обстреливает Сумскую область через границу, она также впервые использует свое оружие дома, нанося ущерб своим городам и инфраструктуре, а не только Украине.

В приграничных селах Сумской области, где Россия регулярно наносит удары управляемыми авиабомбами, большинство мирных жителей покинули дома. Сейчас их дома пустуют, разрушены или превращены в временные военные базы и медицинские пункты.

В издании отмечают, что Россия стянула в Курскую область 60 000 солдат и атакует украинские позиции всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. И если ВСУ отступят, то все эти силы последуют за ними обратно в Украину.

Принципиальная история для Путина

"Это принципиальная история для Путина, прежде всего. Он бросил сюда готовые и лучшие бригады. Это обученные, уверенные в себе типы... Мы боремся с элитой. Мы оттащили их из других регионов. Мы никуда не уйдем", – заявил командир. 225-го штурмового батальона Украины, капитан Олег Ширяев.

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35-летний Андрей, базирующийся там командир подразделения беспилотников рассказал, как недавние российские методы показывают, что они стремятся отбить Курскую область любой ценой.

"Они посылают танк, мы его уничтожаем, они посылают БТР, мы его уничтожаем, они посылают БТР, мы его уничтожаем. А сейчас используют мотоциклетные группы. Даже если мы все это уничтожаем, они, вероятно, все равно придут пешком", – говорит украинский командир.

25-летний Дмитрий, командир десантно-штурмовой роты той же бригады, назвал тактику России "мясным штурмом". Но даже если россияне тратят огромное количество войск и оборудования на попытки вернуть территорию, он не ожидает, что Россия сможет легко протолкнуть украинскую оборону этой зимой.

Ранее в The Times рассказали о массовой атаке солдат "КНДР на Курщине", которые "гибли сотнями".

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