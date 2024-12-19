Россияне сжигают лица убитых солдат КНДР – Зеленский

Также президент заявил, что пленных северокорейцев пока не было.

Российские оккупанты на Курщине пытаются скрыть потери северокорейских солдат, поэтому просто сжигают лица погибших военных КНДР, чтобы замести следы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на заседании Европейского совета в Брюсселе.

Также читайте Войска КНДР применяют на Курщине тактику Второй мировой: генерал запаса СБУ раскрыл подробности

"Более 12 тысяч северокорейских войск (на Курщине – Ред.) мы не видим. Будет больше – не знаю, посмотрим. Но фото и видео с убитыми северокорейцами у нас есть. Находят практически всех их с российскими паспортами. Все это зафиксировано. Чтобы их не узнали – и у нас есть зафиксированное видео – где россияне сжигают им лица", – говорит Зеленский.

Также он заявил, что пленных северокорейцев пока не было.

Ранее президент Зеленский прокомментировал требования западных партнеров по понижению мобилизационного возраста.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

"СТАРЫЙ ФАНТАЗЕР В АКВАРИУМЕ": Зеленский о несуществующих "Стамбульских соглашениях" Путина

Читайте также: