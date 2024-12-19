Росіяни спалюють обличчя вбитих солдатів КНДР – Зеленський

Також президент заявив, що полонених північнокорейців поки що не було.

Російські окупанти на Курщині намагаються приховати втрати північнокорейських солдатів, тому просто спалюють обличчя загиблих військових КНДР, щоб замести сліди.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на засіданні Європейської ради в Брюсселі.

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"Більше 12 тисяч північнокорейських військ (на Курщині – Ред.) ми не бачимо. Чи буде більше – не знаю, подивимося. Але фото й відео з убитими північнокорейцями у нас є. Знаходять практично всіх їх з російськими паспортами. Все це зафіксовано. Щоб їх не впізнали – і у нас є зафіксоване відео – росіяни спалюють їм обличчя", – каже Зеленський.

Також він заявив, що полонених північнокорейців поки що не було.

Раніше президент Зеленський прокоментував вимоги західних партнерів щодо зниження мобілізаційного віку.

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"СТАРИЙ ФАНТАЗЬОР В АКВАРІУМІ": Зеленський про неіснуючі "Стамбульські угоди" Путіна

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