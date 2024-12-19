Зеленський про мобілізаційний вік: Україні потрібна зброя, а не нові бригади

Україна ще рік тому домовлялась зі Сполученими Штатами та Європою щодо тренування 12 бригад за кордоном. Проте на сьогодні лише дві бригади проходять тренування.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував вимоги західних партнерів щодо зниження мобілізаційного віку, зазначивши, що в України є достатньо сформованих бригад, яким не вистачає зброї та укомплектування.

Про це він сказав у своєму виступі на засіданні Європейської Ради.

"Якщо людина стоїть перед вами без зброї, яка різниця — 20 років цій особі чи 30? Жодної. Партнери звертають увагу на фізичні здібності військового, а ми звертаємо увагу на те, що в нас є "голі" бригади, які не укомплектовані, передусім, зброєю. Мені здається, що це не дуже справедливо", – каже Президент.

Зеленський зазначив, що Україна рік тому домовлялась зі Сполученими Штатами та Європою щодо тренування 12 бригад за кордоном. Проте на сьогодні лише дві бригади проходять тренування – у Франції та Німеччині.

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"Якщо з цього блоку ми маємо тільки дві бригади – нам недостатньо зброї, а не людей. Безумовно, людей завжди недостатньо й командири цього теж хочуть (зниження мобілізаційного віку – ред.). Але дуже важливе укомплектування бригад", – підкреслив Зеленський.

Окрім цього, президент України заявив, що Україна хоче миру, але не може просто заморозити конфлікт без конкретних гарантій безпеки.