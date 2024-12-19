Зеленський сказав, чи є просування у питанні додаткових систем ППО для України

Україна має просування у питанні посилення ППО. Підтверджено кілька систем.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

"Підтверджено кілька систем, ми будемо їх отримувати. Є і канадська допомога, є і німецька допомога. Буде надходити. Є усі системи у нас? Недостатньо? Так, це факт", – визнав український лідер.

Крім цього, потрібні додаткові комплекс Patriot для захисту наших міст. Україна працює над цим.

Раніше Зеленський підтвердив, що майбутній спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Україну ще до інавгурації нового президента США.

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