Зеленський зустрівся з генсеком НАТО: про що говорили

У Зеленського в Брюсселі відбулася важлива зустріч.
У президента України Володимира Зеленського відбулася важлива й дуже змістовна зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Про він повідомив у Telegram-каналі.
"Головні теми наших перемовин – зміцнення ППО для України та надійність миру, який ми всі разом наближаємо. Дякуємо Марку, пану Генеральному секретарю НАТО, й усім партнерам за готовність більш активно посилювати наш повітряний щит, а також працювати разом заради дієвих гарантій безпеки. Альянс робитиме все, щоб Україна була максимально сильною, коли б ми не перейшли до більш активної дипломатії. Цінуємо всі зусилля Марка Рютте з організації сьогоднішніх зустрічей", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 17 грудня український президент нагадав, що Україні потрібно ще 12-15 систем ППО, щоб повністю захиститися від ударів РФ.
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