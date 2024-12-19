Зеленський зустрівся з генсеком НАТО: про що говорили

У Зеленського в Брюсселі відбулася важлива зустріч.

У президента України Володимира Зеленського відбулася важлива й дуже змістовна зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про він повідомив у Telegram-каналі.

"Головні теми наших перемовин – зміцнення ППО для України та надійність миру, який ми всі разом наближаємо. Дякуємо Марку, пану Генеральному секретарю НАТО, й усім партнерам за готовність більш активно посилювати наш повітряний щит, а також працювати разом заради дієвих гарантій безпеки. Альянс робитиме все, щоб Україна була максимально сильною, коли б ми не перейшли до більш активної дипломатії. Цінуємо всі зусилля Марка Рютте з організації сьогоднішніх зустрічей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 грудня український президент нагадав, що Україні потрібно ще 12-15 систем ППО, щоб повністю захиститися від ударів РФ.

Читайте також: