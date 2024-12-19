Візит Келлога до України: Зеленський повідомив, коли це станеться

Майбутній спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Україну ще до інавгурації нового президента США. Інформацію підтвердив Київ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами у Брюсселі в ніч на четвер, пише "Європейська правда".

Коментуючи інформацію джерел Reuters про можливий візит, Зеленський запевнив, що ця поїздка точно відбудеться, і станеться це на початку січня.

"Ми очікуємо пана Келлога і тоді поговоримо, що він має або мав на увазі (раніше висловлені Келлогом у ЗМІ ідеї щодо припинення російсько-української війни – ред.) – заявив президент.

Вочевидь, візит генерала Келлога відбудеться і до вступу Трампа у повноваження президента, і до призначення самого Келлога на посаду. Як відомо, інавгурація нового президента запланована на 20 січня 2025 року.

При цьому Зеленський висловив скепсис щодо успіху місії Келлога.

"Якщо чесно, я не вірю, що Путін хоче завершення війни", – заявив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами у Брюсселі заявив, що навіть запрошення до НАТО не дозволить Україні зменшити чисельність своїх збройних сил. За його словами, скорочення армії є абсолютно неприйнятним у поточних умовах.

Читайте також: