Визит Келлога в Украину: Зеленский сообщил, когда это произойдет

Будущий спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог посетит Украину еще до инаугурации нового президента США. Информацию подтвердил Киев.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами в Брюсселе в ночь на четверг, пишет "Европейская правда".

Комментируя информацию источников Reuters о возможном визите, Зеленский заверил, что эта поездка точно состоится и произойдет в начале января.

"Мы ожидаем господина Келлога и тогда поговорим, что он имеет или имел в виду (ранее высказанные Келлогом в СМИ идеи о прекращении российско-украинской войны – ред.) – заявил президент.

Очевидно, визит генерала Келлога состоится и до вступления Трампа в полномочия президента и до назначения самого Келлога в должность. Как известно, инаугурация нового президента намечена на 20 января 2025 года.

При этом Зеленский выразил скепсис по поводу успеха миссии Келлога.

"Если честно, я не верю, что Путин хочет завершения войны", – заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами в Брюсселе заявил, что даже приглашение в НАТО не позволит Украине снизить численность своих вооруженных сил. По его словам, сокращение армии абсолютно неприемлемо в текущих условиях.

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