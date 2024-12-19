Зеленский дал первую оценку встрече с партнерами в Брюсселе

Во время встреч в Брюсселе с партнерами были обсуждены многие важные темы, в частности довольно чувствительные.

Президент Украины оценил как «очень хорошую» состоявшуюся в среду вечером встречу с европейскими лидерами в брюссельской резиденции генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Об этом Владимир Зеленский рассказал журналистам в ночь на четверг по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО и ведущими европейскими политиками, пишет Укринформ.

«Вся война – как один день, и он еще не закончился, к сожалению. Но мы делаем все, чтобы Украина была сильна, чтобы никто нам ничего не навязывал. Я думаю, что все у нас выходит. С партнерами была очень хорошая встреча и не одна. Была с президентом Макроном, с генсеком НАТО Рютте. Потом у нас была первая часть встречи с лидерами Европы... будет продолжена завтра утром», – отметил глава Украинского государства.

Он сообщил, что во время встреч в Брюсселе с партнерами были обсуждены многие важные темы, в частности довольно чувствительные. Например, относительно немедленных мер по защите украинской энергетики, которую Россия атакует практически каждый день.

«Зима и энергетика. Нам нужно срочно оградить энергетику. Сейчас нужны 19 систем противовоздушной обороны, чтобы защищать все, по чему целит – причем ежедневно – Российская Федерация. Потому есть актуальные вещи, без фантазий. Мы ходим по земле, и нужно решать то, что (необходимое – ред.) сейчас. Есть такие вещи как ПВО, какие еще системы нам нужны от Соединенных Штатов. Мы будем говорить вместе с партнерами, чтобы Европа тоже помогала», – отметил Президент.

Отвечая на вопросы журналистов о вероятном развертывании в Украине европейских миротворцев, Зеленский подтвердил, что обсуждал эту тему с президентом Франции.

«Что касается миротворцев, – мы проговаривали с Эмануэлем (Макроном – ред.) его давнюю идею. Мы поддерживаем в принципе идею усиления Украины. Вопрос здесь в деталях. Мы обсуждаем эти детали. Я положительно воспринимаю, что Эммануэль уже имел контакты с некоторыми лидерами, и я вижу, что уже есть позитив от некоторых лидеров. Мы в процессе, но это не простой процесс. Вы понимаете, какие в этом риски», — отметил глава государства.

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