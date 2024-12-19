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Астрологический прогноз на 19 декабря

Астрологический прогноз на 19 декабря

Паутина - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день обмана, который дает о себе знать на всех уровнях: нельзя принимать важные решения, проводить финансовые операции и приступать к реализации важных дел. 

Символ дня: паутина. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: ультрамарин. 

Счастливые камни дня: оникс, агат, хризолит.

За какую часть тела отвечает: пупочный центр. 

Болезни дня: под ударом находится кишечник – особенно опасным может оказаться воспаление аппендицита. 

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, раздражающие стенки кишечника: ферментированные овощи, копчености и любой фастфуд. 

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, в которых задействована магическая сила огня. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают кошмарами, но вещими не являются, поэтому можно не обращать на них внимания. 

Табу дня: категорически не рекомендуется общаться с агрессивными людьми. 

Цитата дня: "В стране, где есть порядок, будь смел и в действиях, и в речах. В стране, где нет порядка, будь смел в действиях, но осмотрителен в речах" (Конфуций). 

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