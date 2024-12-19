Астрологический прогноз на 19 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день обмана, который дает о себе знать на всех уровнях: нельзя принимать важные решения, проводить финансовые операции и приступать к реализации важных дел.

Символ дня: паутина.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: ультрамарин.

Счастливые камни дня: оникс, агат, хризолит.

За какую часть тела отвечает: пупочный центр.

Болезни дня: под ударом находится кишечник – особенно опасным может оказаться воспаление аппендицита.

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, раздражающие стенки кишечника: ферментированные овощи, копчености и любой фастфуд.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, в которых задействована магическая сила огня.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают кошмарами, но вещими не являются, поэтому можно не обращать на них внимания.

Табу дня: категорически не рекомендуется общаться с агрессивными людьми.

Цитата дня: "В стране, где есть порядок, будь смел и в действиях, и в речах. В стране, где нет порядка, будь смел в действиях, но осмотрителен в речах" (Конфуций).

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