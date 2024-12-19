Атака беспилотников на Ростовскую область: горит НПЗ

В российском Новошахтинске в Ростовской области горит НПЗ.

Об этом сообщают рос"СМИ" и мониторинговые каналы.

Местные власти утверждают, что нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области якобы атаковали неизвестные дроны. Информация о пострадавших уточняется.

"В результате атаки БПЛА в Новошахтинске произошел пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Аварийно-спасательные подразделения выехали на место. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

В то же время в Сети говорится, что в Новошахтинске на НПЗ под дроновый удар могла попасть установка ЭЛОУ-АВТ-2,5.

Отмечается, что она предназначена для получения сжиженных углеводородных газов.

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Напомним, рекордная атака дронов на Россию произошла в ночь на 1 сентября. Неизвестные беспилотники атаковали Рязанскую, Тульскую, Воронежскую, Липецкую, Брянскую, Белгородскую, Курскскую и Московскую области РФ. О взрывах также сообщали жители Калужской и Орловской областей.

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