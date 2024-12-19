Враг оккупировал Трудовое – Deep State

Россияне пытаются продвинуться вперед.
Карта боевых действий обновлена.
Об этом сообщает аналитический канал Deep State.
Согласно сообщению, враг оккупировал Трудовое.
"Также продвинулся в Успеновке, Курахово, возле Загрызового, Песчаного, Новооленовки, Волкового, Нескучного и Возрождения", — говорится в сообщении.
Напомним, военный обозреватель Денис Попович заявил, что ВСУ могут выйти из важного города Донецкой области. Речь идет о Курахове.
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