Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Враг оккупировал Трудовое – Deep State

Враг оккупировал Трудовое – Deep State

Российские военные продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов

Россияне пытаются продвинуться вперед.

Карта боевых действий обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

Согласно сообщению, враг оккупировал Трудовое.

"Также продвинулся в Успеновке, Курахово, возле Загрызового, Песчаного, Новооленовки, Волкового, Нескучного и Возрождения", — говорится в сообщении.

Напомним, военный обозреватель Денис Попович заявил, что ВСУ могут выйти из важного города Донецкой области. Речь идет о Курахове.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

"Хлопковые схемы" россиян: как оккупанты получают компонент для пороха в обход санкций

"Хлопковые схемы" россиян: как оккупанты получают компонент для пороха в обход санкций

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация