Враг оккупировал Трудовое – Deep State

Карта боевых действий обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

Согласно сообщению, враг оккупировал Трудовое.

"Также продвинулся в Успеновке, Курахово, возле Загрызового, Песчаного, Новооленовки, Волкового, Нескучного и Возрождения", — говорится в сообщении.

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Напомним, военный обозреватель Денис Попович заявил, что ВСУ могут выйти из важного города Донецкой области. Речь идет о Курахове.

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