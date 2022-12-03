Утром или вечером: когда лучше заниматься спортом

Утром, днем или вечером: исследователи узнали, когда лучше заниматься спортом. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Исследователи подробно исследовали, когда лучше заниматься спортом. Хотя для циркадных ритмов лучшие утренние упражнения, физическая активность после обеда более эффективна. Вообще, ученые отмечают, что спорт приносит немало пользы для человеческого организма, поэтому стоит заниматься им тогда, когда вы можете вписать тренировки в свое расписание.

Стоит ли заниматься спортом рано утром

Часто для тех, кто только начинает свои тренировки, самой страшной является утренняя зарядка. Не очень хочется менять тёплую кровать на физическую активность. Но у утренней зарядки есть свои важные преимущества. В первую очередь, она помогает высвободить эндорфины и повысить настроение сразу после погрузки. Эндорфины вместе с другими веществами также улучшают бдительность и концентрацию, увеличивают уровень энергии. А это может сделать вас более производительным на работе.

Для "сов" утренняя зарядка и физические тренировки могут стать настоящим испытанием. Однако, исследователи отмечают, если вы сможете пересилить себя, то это в будущем поможет улучшить свои циркадные ритмы, справиться с бессонницей и усталостью.

Днем человек становится сильнее и выносливее

К сожалению, любящие заниматься спортом утром могут не получить наилучшего результата. Физической активности в утренние часы препятствуют меньшие запасы энергии после сна, жесткие мышцы, более низкая температура тела. Поэтому, если вы хотите не просто заниматься спортом, но и еще добиваться определенных результатов, лучше делать это после обеда.

По словам Шона Арента, руководителя кафедры физических упражнений Университета Южной Каролины, лучше для "взрывной" атлетики заниматься в период между 13:00 и 18:00.

Например, в одном исследовании молодым мужчинам сказали ездить на велосипеде до изнурения с определенной сложностью. Те, кто делал это днем, смогли продержаться на 20% дольше тех, кто занимался активностью утром. Также по результатам исследования было ясно, что сила мышц и спринтерские способности своего пика достигают именно во второй половине дня и превышают данные утром на 3-20%.

Также во второй половине дня могут быть более эффективными сами физические упражнения. Было проведено небольшое исследование, продолжавшееся 12 недель. Ученые сосредоточились на мужчинах, имеющих диабет или преддиабетическое состояние. По результатам, тренировка после обеда повлекла больший метаболический эффект, что помогло лучше потерять лишние килограммы по сравнению с утренним спортом. Хотя преимущества здесь были незначительными.

Можно ли заниматься спортом поздно вечером и ночью

Согласно результатам различных исследований, вечерние физические упражнения не отражаются негативно на качестве ночного сна. Однако здесь следует обратить внимание на определенный важный момент. Если заниматься интенсивными тренировками менее чем за час до сна, то это может усугубить сам процесс засыпания. Именно поэтому эксперты по физической активности рекомендуют делать упражнения не раньше, чем за 90 минут до времени, когда вы ложитесь в постель.

Главное – быть последовательными

Вне зависимости от того, когда вы будете тренироваться, очень важно делать это регулярно и последовательно.

Как написали в журнале PLoS ONE исследователи из Университета Юты после проведения эксперимента: "Например, марафонец будет демонстрировать наилучшие результаты, когда его/ее тренировки пройдут в то же время суток, что и марафон. Циркадная биология может подкрепить это наблюдение, включая суточные колебания тела, метаболизм, нервно-мышечную функцию и гормоны.

Итак, когда лучше заниматься спортом? Если вы не собираетесь в ближайшее время идти спать, у вас есть свободная минута и еще не проводили сегодня тренировки, почему бы не попробовать сейчас?