Взрывы в Кривом Роге: у части города пропало электричество

В Кривом Роге после взрывов фиксируют отключение света.

Об этом информирует председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Все понимаем, все работаем. Штаб помощи людям (строительные материалы, коммунальные бригады, заявления на матпомощь от города и прочее) будет разворачиваться в ближайшей школе через дорогу (местные поймут). Есть отключение электричества вокруг. Другое впоследствии", — говорится в сообщении. .

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Напомним, во время объявленной воздушной тревоги вечером в среду, 18 декабря, в Воздушных силах предупредили о движении двух скоростных целей в направлении города Кривой Рог, призвав жителей находиться в укрытиях.

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