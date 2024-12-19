Трамп предлагает сделать Канаду частью США

В среду, 18 декабря, избранный президент США Дональд Трамп назвал "прекрасной идеей" превращение Канады в 51-й американский штат.

Об этом он написал на своей платформе Truth Social.

"Никто не может ответить, почему мы субсидируем Канаду на сумму более 100 000 000 долларов в год? Это бессмысленно! Многие канадцы хотят, чтобы Канада стала 51-м штатом", — написал он.

Дональд Трамп добавил, что таким образом канадцы многое сэкономили бы на налогах и военной защите.

"Я считаю, что это отличная идея. 51-й штат!” – утверждает избранный президент США.

Канадское издание CBC News напомнило, что после своей победы на выборах 5 ноября Трамп сделал ряд заявлений и постов в социальных сетях, в которых высмеивал Канаду и премьер-министра Джастина Трюдо, называя его "губернатором" 51-го штата.

Также читайте Запрещенное в Канаде оружие планируют подарить Украине

В частности, после встречи с канадским премьером в конце ноября американский лидер пошутил, что если Канада не сможет пережить 25% пошлины, которые он собирается ввести для этой страны и Мексики, она может стать 51-м штатом США.

Такие сообщения канадские политики воспринимают неоднозначно: некоторые считают их специфическими шутками и троллингом, а некоторые задумываются, не будет ли это означать неизбежную экономическую войну с могущественным американским союзником. Для Канады США являются основным торговым партнером, куда поступает 75% канадского экспорта.

Кстати, опрос, проведенный на прошлой неделе Институтом Легера, показал, что 13% канадцев действительно хотели бы, чтобы их страна стала частью Соединенных Штатов.

Напомним, вице-премьер и министерка финансов Канады Христя Фриланд, имеющая украинское происхождение, объявила 16 декабря, что уходит в отставку.

Читайте также: