Трамп пропонує зробити Канаду частиною США

Для Канади США є головним торговельним партнером, куди надходить 75% канадського експорту.

У середу, 18 грудня, обраний президент США Дональд Трамп назвав “чудовою ідеєю” перетворення Канади у 51-й американський штат.

Про це він написав на своїй платформі Truth Social.

“Ніхто не може відповісти, чому ми субсидуємо Канаду на суму понад 100 000 000 доларів на рік? Це не має сенсу! Багато канадців хочуть, щоб Канада стала 51-м штатом”, — написав він.

Дональд Трамп додав, що в такий спосіб канадці багато заощадили б на податках і військовому захисті.

“Я вважаю, що це чудова ідея. 51-й штат!” — стверджує обраний президент США.

Канадське видання CBC News нагадало, що після своєї перемоги на виборах 5 листопада Трамп зробив низку заяв і постів у соціальних мережах, у яких висміював Канаду та прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, називаючи його “губернатором” 51-го штату.

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Зокрема після зустрічі з канадським прем’єром наприкінці листопада американський лідер пожартував, що якщо Канада не зможе пережити 25% мита, які він збирається запровадити для цієї країни та Мексики, вона може стати 51-м штатом США.

Такі повідомлення канадські політики сприймають неоднозначно: дехто вважає їх специфічними жартами і тролінгом, а дехто замислюється, чи не означатиме це неминучу економічна війна з могутнім американським союзником. Для Канади США є головним торговельним партнером, куди надходить 75% канадського експорту.

До речі, опитування, проведене минулого тижня Інститутом Легера, показало, що 13% канадців справді хотіли б, щоб їхня країна стала частиною Сполучених Штатів.

Нагадаємо, віцепрем’єрка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд, яка має українське походження, оголосила 16 грудня, що йде у відставку.

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