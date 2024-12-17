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Відомий психіатр відповів, чи загрожує Трамп Україні

Відомий психіатр відповів, чи загрожує Трамп Україні

Семен Глузман

Глузман оцінив поведінку новообраного президента США

Відомий громадський діяч, психіатр Семен Глузман наголосив, що Дональд Трамп - це аморальна людина, проте він абсолютно здоровий. 

Про це він сказав у коментарі проєкту "Наодинці". 

Семен Глузман розповів, що він особисто знайомий із президентом США Джо Байденом. 

"Я звісно не дружу з Байденом, але знайомий з ним. Коли вперше переміг Трамп, то мої знайомі дипломати із американського посольства були нажахані. Бо Трамп глибоко аморальний. Я пам'ятаю, був вдома в одного із американських дипломатів, я тоді йому сказав, що нічого не станеться, бо в США система побудована по-іншому. Трамп - глибоко аморальна людина і не тільки через сексуальні скандали. Як він поводитиметься - я не знаю. Він може поводитись, як завгодно. Як психіатр я кажу, Трамп - здоровий", - сказав Семен Глузман. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГЛУЗМАН: Хто з нардепів був в ПСИХЛІКАРНІ замість ДОВІЧНОГО?! ШОКУЮЧА ПРАВДА ПРО ШАХРАЇВ-ПСИХОЛОГІВ

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