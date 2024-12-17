Відомий психіатр відповів, чи загрожує Трамп Україні

Відомий громадський діяч, психіатр Семен Глузман наголосив, що Дональд Трамп - це аморальна людина, проте він абсолютно здоровий.

Про це він сказав у коментарі проєкту "Наодинці".

Семен Глузман розповів, що він особисто знайомий із президентом США Джо Байденом.

"Я звісно не дружу з Байденом, але знайомий з ним. Коли вперше переміг Трамп, то мої знайомі дипломати із американського посольства були нажахані. Бо Трамп глибоко аморальний. Я пам'ятаю, був вдома в одного із американських дипломатів, я тоді йому сказав, що нічого не станеться, бо в США система побудована по-іншому. Трамп - глибоко аморальна людина і не тільки через сексуальні скандали. Як він поводитиметься - я не знаю. Він може поводитись, як завгодно. Як психіатр я кажу, Трамп - здоровий", - сказав Семен Глузман.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГЛУЗМАН: Хто з нардепів був в ПСИХЛІКАРНІ замість ДОВІЧНОГО?! ШОКУЮЧА ПРАВДА ПРО ШАХРАЇВ-ПСИХОЛОГІВ

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