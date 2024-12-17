Известный психиатр ответил, грозит ли Трамп Украине

Известный общественный деятель, психиатр Семен Глузман отметил, что Дональд Трамп –– это аморальный человек, однако он абсолютно здоров.

Об этом он сказал в комментарии проекту "Наодинці".

Семен Глузман рассказал, что он лично знаком с президентом США Джо Байденом.

"Я, конечно, не дружу с Байденом, но знаком с ним. Когда впервые победил Трамп, то мои знакомые дипломаты из американского посольства были напуганы. Потому что Трамп глубоко аморальный. Я помню, был дома у одного из американских дипломатов, я тогда ему сказал, что ничего не произойдет, потому что в США система построена по-другому. Трамп – глубоко аморальный человек, и не только из-за сексуальных скандалов. Как он будет вести себя – я не знаю. Он может вести себя, как угодно. Как психиатр я говорю, Трамп – здоров", – сказал Семен Глузман.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ГЛУЗМАН: Кто из нардепов был в ПСИХБОЛЬНИЦЕ вместо ПОЖИЗНЕННОГО?! ШОКИРУЮЩАЯ ПРАВДА О МОШЕННИКАХ-ПСИХОЛОГАХ

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