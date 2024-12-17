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Известный психиатр ответил, грозит ли Трамп Украине

Известный психиатр ответил, грозит ли Трамп Украине

Семен Глузман

Глузман оценил поведение новоизбранного президента США.

Известный общественный деятель, психиатр Семен Глузман отметил, что Дональд Трамп –– это аморальный человек, однако он абсолютно здоров.

Об этом он сказал в комментарии проекту "Наодинці".

Семен Глузман рассказал, что он лично знаком с президентом США Джо Байденом.

"Я, конечно, не дружу с Байденом, но знаком с ним. Когда впервые победил Трамп, то мои знакомые дипломаты из американского посольства были напуганы. Потому что Трамп глубоко аморальный. Я помню, был дома у одного из американских дипломатов, я тогда ему сказал, что ничего не произойдет, потому что в США система построена по-другому. Трамп – глубоко аморальный человек, и не только из-за сексуальных скандалов. Как он будет вести себя – я не знаю. Он может вести себя, как угодно. Как психиатр я говорю, Трамп – здоров", – сказал Семен Глузман.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ГЛУЗМАН: Кто из нардепов был в ПСИХБОЛЬНИЦЕ вместо ПОЖИЗНЕННОГО?! ШОКИРУЮЩАЯ ПРАВДА О МОШЕННИКАХ-ПСИХОЛОГАХ

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