Украиной ширится воздушная тревога: что происходит (карта)

В ряде областей страны наблюдается движение вражеских беспилотников и существует угроза применения баллистического вооружения с юга.

По состоянию на вечер среды, 18 декабря, Украиной ширится воздушная тревога. В ряде областей страны наблюдается движение вражеских беспилотников и существует угроза применения баллистического вооружения с юга.

Об этом сообщили Воздушные Силы Telegram.

Движение враждебных БПЛА:

Несколько групп БПЛА из Сумской области на Черниговщину и Полтавщину. БпЛА на севере Харьковщины. БПЛА с Черниговщины на Киевщину. БпЛА с Черкасской области на Киевщину. БпЛА с Днепропетровщины на Николаевскую область. БпЛА с Днепропетровщины на Запорожье.

Карта тревог по состоянию на 18 декабря 23:05 / Фото: alerts.in.ua

Кроме того, начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары недалеко от населенного пункта Циркуны Харьковского района. По предварительным данным, враг использует артиллерию. На эту минуту вызовов по поводу пострадавших не поступало.

"Угроза применения баллистического вооружения с юга. Скоростная цель на Кривой Рог! Еще скоростная цель на Кривой Рог! Кривой Рог — находитесь в укрытиях!", — предупредили в Воздушных Силах.

Напомним, сейчас оружие в Украину отправляется безумными темпами: администрация Джо Байдена спешит выполнить взятые на себя обязательства и резко увеличила поставки.

Читайте также: