Україною шириться повітряна тривога: що відбувається (мапа)

Низкою областей країни спостерігається рух ворожих безпілотників та існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

Станом на вечір середи, 18 грудня, Україною шириться повітряна тривога. Низкою областей країни спостерігається рух ворожих безпілотників та існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

Про це повідомили Повітряні Сили у Telegram.

Рух ворожих БпЛА:

Декілька груп БпЛА з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину. БпЛА на півночі Харківщини БпЛА з Чернігівщини на Київщину. БпЛА з Черкащини на Київщину. БпЛА з Дніпропетровщини на Миколаївщину. БпЛА з Дніпропетровщини на Запоріжжя.

Мапа тривог станом на 18 грудня 23:05 / Фото: alerts.in.ua

Крім того, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів неподалік населеного пункту Циркуни Харківського району. За попередніми даними, ворог використовує артилерію. На цю хвилину викликів щодо постраждалих не надходило.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня. Швидкісна ціль на Кривий Ріг! Ще швидкісна ціль на Кривий Ріг! Кривий Ріг — перебувайте в укриттях!", — попередили у Повітряних Силах.

Нагадаємо, нині зброя до України вирушає шаленими темпами: адміністрація Джо Байдена поспішає виконати взяті на себе зобов'язання та різко збільшила постачання.

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