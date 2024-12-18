Почему началась операция в Курской области: Сырский объяснил

По словам главкома Александра Сырского, у него не было выбора – ВСУ должны были провести эту операцию.

Операция в Курской области – это успех.

Такое мнение высказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Le Monde.

По словам главкома, у него не было выбора – ВСУ должны были провести эту операцию.

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"У меня не было выбора, я должен был провести эту операцию. Я должен был одновременно сорвать наступление на Харьков, снять часть давления на всех фронтах и не допустить открытия нового фронта на Сумы. Поэтому я решил вести наступление там, где враг имел слабое место, с очень малым количеством солдат для охраны границы", — объяснил Сырский.

Главнокомандующий также считает, что удалось ослабить российский наступательный потенциал — снизить интенсивность атак, однако "за исключением Покровска и Курахового".

Напомним, издание The Economist сообщило, что Украина уже потеряла "около половины" территорий, которые контролировала на Курщине.