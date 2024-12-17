Армия РФ продвигается дальше в Курской области: ISW о ситуации на территории страны-агрессора

Войска РФ продвинулись в основном на украинском выступлении в Курской области на фоне боев в этом районе 16 декабря.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры за 15 декабря показывают, что российские войска недавно продвинулись в полях юго-западнее Нечаева (северо-восточнее Суджи). Не считая того, русские силы, возможно, захватили Нечаев и Нижнюю Парову. Один так называемый милблогер утверждал, что русские войска также продвинулись вблизи Гуево и на 1,5 км в глубину севернее Русского Поречья. Впрочем, в ISW не нашло подтверждения этих утверждений.

Армия РФ также продолжала наступательные операции к востоку от Кременного, к югу от Новоивановки, к северо-западу от Плехового в направлении Куриловки и возле Черкасской Конопельки.

Кроме того, один российский "милблогер" заявил, что украинские силы провели механизированную контратаку вблизи Новоивановки.

Американские аналитики также отмечают, что военные КНДР продолжают нести большие потери в ходе боевых действий в Курской области.

Напомним, россияне бросают в бой военных КНДР на Курщине без бронетехники. В ГУР МО сообщили, что на протяжении 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба, Мартыновка Курской области подразделения армии КНДР понесли значительные потери. Речь идет о по меньшей мере 30 солдатах убитыми и ранеными.

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