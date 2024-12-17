Армія РФ просувається далі в Курській області: ISW про ситуацію на території країни-агресорки

Війська РФ просунулися в основному українському виступі в Курській області на тлі боїв у цьому районі 16 грудня.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 15 грудня показують, що російські війська нещодавно просунулися в полях на південний захід від Нечаєва (північний схід від Суджі). Крім того, російські сили, ймовірно, захопили Нечаєв і Нижню Парову. Один так званий мілблогер стверджував, що російські війська також просунулися поблизу Гуєво і на 1,5 км в глибину на північ від Руського Поріччя. Втім, в ІSW не знайшло підтвердження цих тверджень.

Армія РФ також продовжувала наступальні операції на схід від Крем’яного, на південь від Новоіванівки, на північний захід від Плехового у напрямку Курилівки та біля Черкаської Конопельки.

Крім того, один російський "мілблогер" заявив, що українські сили провели механізовану контратаку поблизу Новоіванівки.

Американські аналітики також зауважують, що військові КНДР продовжують нести великі втрати під час бойових дій у Курській області.

Нагадаємо, росіяни кидають в бій військових КНДР на Курщині без бронетехніки. У ГУР МО повідомили, що впродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плєхово, Ворожба, Мартиновка Курської області підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат. Йдеться про щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими.

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